Ростовчане четвертый час остаются без мобильного интернет

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Ростовчане четвертый час остаются без мобильного интернета. Проблемы в работе сети возникли 24 июня около 13:30.До этого местные жители получили уведомления о беспилотной опасности. Вскоре начались перебои в работе интернета. Зайти на сайты и в приложения горожане могут, только подключившись к Wi-Fi.Отметим, что это уже не первый раз, когда в Ростове пропадает мобильный интернет. В правительстве донского региона в прошлые разы отвечали, что причина отключений — это мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона.