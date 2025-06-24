Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ростовчане четвертый час остаются без мобильного интернет

Ростовчане четвертый час остаются без мобильного интернет
Ростовчане четвертый час остаются без мобильного интернета. Проблемы в работе сети возникли 24 июня около 13:30.

До этого местные жители получили уведомления о беспилотной опасности. Вскоре начались перебои в работе интернета. Зайти на сайты и в приложения горожане могут, только подключившись к Wi-Fi.

Отметим, что это уже не первый раз, когда в Ростове пропадает мобильный интернет. В правительстве донского региона в прошлые разы отвечали, что причина отключений — это мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона.
Фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.