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Ростовчане жалуются на перебои с мобильным интернетом в центре города

Ростовчане жалуются на перебои с мобильным интернетом в центре города
Вечером 22 июня пользователи из Ростова сообщают о нестабильной работе мобильного интернета.

Проблемы с доступом к сети привели к тому, что жители города испытывают трудности с безналичной оплатой в торговых точках и аптечных учреждениях, предпочитая использовать наличные средства. На данный момент нет точной информации о состоянии мобильной связи в других частях города и за его пределами.

Стоит напомнить, что ранее региональное управление МЧС предупреждало о повышенной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора области сообщил об успешном отражении атаки БПЛА в районе Миллерово.
Фото: Соцсети
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