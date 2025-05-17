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Ростовчане выразили недовольство отсутствием света на улице Совхозной

Ростовчане выразили недовольство отсутствием света на улице Совхозной
Жители Ростова выразили недовольство отсутствием света на улице Совхозной, прислав соответствующие материалы в редакцию DonDay.

Как сообщают из Советского района, улица Совхозная лишена какого-либо уличного освещения – ни на автобусных остановках, ни вдоль дороги фонарей нет. Свет исходит лишь от окон частных домов, но его явно недостаточно для обеспечения безопасности.

"Если кто-то решит перейти дорогу в темноте, ДТП практически неизбежно, - поделилась обеспокоенная местная жительница. - Кругом непроглядная тьма, даже ехать жутко, не говоря уже о том, чтобы идти пешком".

Граждане обращаются к местным властям с просьбой установить фонари на данном участке дороги, чтобы предотвратить возможные аварии и другие нежелательные происшествия.
Фото: DonDay
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