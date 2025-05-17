Ростовчане выразили недовольство отсутствием света на улице Совхозной

Фото: DonDay

Жители Ростова выразили недовольство отсутствием света на улице Совхозной, прислав соответствующие материалы в редакцию DonDay.Как сообщают из Советского района, улица Совхозная лишена какого-либо уличного освещения – ни на автобусных остановках, ни вдоль дороги фонарей нет. Свет исходит лишь от окон частных домов, но его явно недостаточно для обеспечения безопасности."Если кто-то решит перейти дорогу в темноте, ДТП практически неизбежно, - поделилась обеспокоенная местная жительница. - Кругом непроглядная тьма, даже ехать жутко, не говоря уже о том, чтобы идти пешком".Граждане обращаются к местным властям с просьбой установить фонари на данном участке дороги, чтобы предотвратить возможные аварии и другие нежелательные происшествия.