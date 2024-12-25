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В центре Ростова люди жалуются на состояние тротуара и отсутствие освещения

В центре Ростова люди жалуются на состояние тротуара и отсутствие освещения
В Ростове горожане жалуются на состояние тротуара и отсутствие освещения в центре города. Об этом сообщила местная жительница 25 декабря.

Жительница города сообщила, что на участке улицы Малюгиной от дома №214Б до школы №53 состояние тротуара значительно ухудшилось. Пешеходная зона фактически отсутствует, её место заняли глубокие ямы, заполненные водой и грязью. В дождливую погоду этот участок становится практически непроходимым.

- Осенью я вынуждена играть в лягушку, которая перепрыгивает с кувшинки на кувшинку. Причем в темноте, света почти нет. А рядом же школа, - возмущается горожанка.


Жительница Ростова-на-Дону сообщила, что помимо проблем с дорожным покрытием, есть также проблемы с освещением. Хотя вдоль дороги установлены фонари, людям всё равно сложно ориентироваться в темноте. Освещение очень слабое, и приходится использовать фонарик на телефоне.

Местные жители уже устали ждать, когда приведут дорогу в порядок. Они надеются, что власти обратят внимание на эту проблему.
Фото: ростов.ру
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