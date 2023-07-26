Жители Ростова пожаловались на отсутствие уличного освещения возле ТЦ «Золотой Вавилон»

Фото: Благоустройство

В Ростове жители пожаловались на отсутствие уличного освещения возле ТЦ «Золотой Вавилон». Соответствующую жалобу горожане опубликовали на сайте Благоустройства 26 июля.По словам местных жителей, неработающие фонари установлены на улице Оружейной, 9, неподалеку от ТЦ «Золотой Вавилон». На кадрах видно, что лампочки на фонарном столбе не горят. С наступлением темноты местным жителям приходиться проходить участок буквально на ощупь.- Согласно полученному ответу освещение вдоль дороги есть, но по факту оно не работает. Именно в этом месте массово переходят дорогу люди и дети, - сказано в жалобе.Ежедневно на улице ходят и проезжают сотни сотрудников и посетителей торгового центра. Не исключено, что в вечернее время горожане могут упасть и получить травмы. Кроме того, водители могут не заметить пешеходов в темноте.Добавим, что за обслуживанием фонарей на улицах и во дворах следят «Ростгорсвет», владелец дома или обслуживающая компания. Также с жалобой ростовчане могут обратиться в районную администрацию.