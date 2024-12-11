Ростовчане пожаловались на отсутствие уличного освещения на улице Зорге

Фото: Благоустройство

Жители Ростова пожаловались на неработающие фонари в Западном микрорайоне. Они сообщили об этом на сайте «Благоустройства».В частности, проблема касается освещения во дворе дома на улице Зорге, 48/1. По словам горожан, вдоль дороги стоят пять столбов уличного освещения, но ни на одном из них не горят лампы.В условиях отсутствия освещения люди испытывают тревогу, опасаясь стать объектом нападения со стороны преступников.Местным властям стоит обратить внимание на проблему.