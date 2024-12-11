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Ростовчане пожаловались на отсутствие уличного освещения на улице Зорге

Ростовчане пожаловались на отсутствие уличного освещения на улице Зорге
Жители Ростова пожаловались на неработающие фонари в Западном микрорайоне. Они сообщили об этом на сайте «Благоустройства».

В частности, проблема касается освещения во дворе дома на улице Зорге, 48/1. По словам горожан, вдоль дороги стоят пять столбов уличного освещения, но ни на одном из них не горят лампы.

В условиях отсутствия освещения люди испытывают тревогу, опасаясь стать объектом нападения со стороны преступников.

Местным властям стоит обратить внимание на проблему.
Фото: Благоустройство
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