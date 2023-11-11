Ростовчане устроили свалку на улице Казахской

Фото: Это Ростов.

Жители Ростова устроили стихийную свалку на улице Казахской. Горы мусора образовались у дома 85/2. Удивительно, что со жбанов отходы вывезены, а вот рядом с ними - строительный мусор, мешки и другой хлам. Ростовчане сами организовали этот своего рода помойку. Примечательно, но крупногабаритный мусор горожане должны утилизировать самостоятельно.К крупногабаритному мусору относятся доски, потолочные покрытия, фанера, ветки и обрезы деревьев, отходы строительства и ремонтных работ: остатки фундамента и бетонных перекрытий, осколки кирпича, оконные рамы, дверные блоки, затвердевший цементный раствор.Обычно оплата за вывоз КГМ не входит в квитанцию на услуги ЖКХ или управляющей компании. Для этого заключается отдельный договор с управляющей компанией или жилищно-коммунальным хозяйством, которая в свою очередь заключит свой договор с лицензированной организацией по вывозу мусора.