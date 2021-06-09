Ростовчане пожаловались на стихийную свалку в Железнодорожном районе

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на стихийную свалку, образовавшуюся на Западном. Горы мусора жители Железнодорожного района обнаружили на пересечении улиц 1-й Кольцевой и Великолукской.По словам горожан, отходы никто не убирает уже несколько дней. На фото видно, что мусорные баки пусты, но вокруг них образовалась целая помойка: строительный хлам, земля.В «Чистом городе» отметили, что строительные и коммунальные отходы с прилегающей территории они не утилизируют. Свои прямые обязанности по очистке баков организация выполнила - мусор из контейнеров регулярно вывозят.Ростовчанам посоветовали обратиться с этим вопросом в районную администрацию или управляющую компанию.