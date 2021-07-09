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Ростовчане попросили спилить аварийное дерево

Ростовчане попросили спилить аварийное дерево
Ростовчане попросили коммунальные службы убрать аварийное дерево. Домовладельцы, проживающие по улице 2-й Краснодарской, 40, опубликовали соответствующую петицию на городском портале жалоб 12 июля.

Высохшие ветви и ствол, по словам местных жителей, представляют немалую угрозу не только для линии коммуникаций и имущества. Падение такого дерева может подвергнуть риску здоровье и даже жизнь проживающих поблизости.

Как показывает практика, их опасения небеспочвенны. Так, 7 июля в Пролетарском районе Ростова на двух подростков упало огромное дерево. Ребята получили множество ушибов и синяков. У одного из парней диагностировали вывих плеча, у другого - смещение шейного позвонка. А 9 июля в Александровке тополь накрыл собой две припаркованные машины.

Падение деревьев — не редкость для Ростова-на-Дону. Поэтому советуем держаться подальше от деревьев в ветреные дни. В случае, если под ударом тяжелых ветвей оказался автомобиль, владельцу транспортного средства нужно обратиться в ТСЖ и районные инженерные службы. Это позволит компенсировать затраты на ремонт.

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