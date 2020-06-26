В центре Ростова упало аварийное дерево

Фото: vk.com/rostovnadonu

Большое дерево упало в одном из дворов в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось в ночь на 29 июня на улице Социалистической.Местные жители давно жаловались на аварийный клён, который постоянно грозил рухнуть. Они писали обращения на интернет-портале к администрации Ростова, но дерево никто не спилил. В итоге в один прекрасный момент клён упал, сломавшись у основания.Громадный ствол полностью перегородил проезд. К счастью, людей поблизости не было, так что в результате ЧП никто не пострадал. Припаркованных под деревом автомобилей тоже не было. Очевидцы вызвали спасателей, которые занялись распиливанием дерева.