В Новочеркасске аварийное дерево упало на припаркованную иномарку



В Новочеркасске аварийное дерево упало на иномарку. Происшествие случилось около 15 часов 29 июня на улице Визирова.



Огромная ветка упала на припаркованную возле дома «Шевроле». У машины разбито лобовое стекло, бампер и фары.



Примечательно, что за день до происшествия, к дому прибыли сотрудники департамента ЖКх, которые, осмотрев деревья, признали его аварийным и намеревались в ближайшее время спилить. Ствол решил не дожидаться специалистов, и рухнул сам.



Водителю крупно повезло, если у него есть страховка. В таком случае он сможет отремонтировать машину за счет страховки. В противном случае шофер влетит в копеечку.