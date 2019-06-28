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В Новочеркасске аварийное дерево упало на припаркованную иномарку

В Новочеркасске аварийное дерево упало на припаркованную иномарку
В Новочеркасске аварийное дерево упало на иномарку. Происшествие случилось около 15 часов 29 июня на улице Визирова.

Огромная ветка упала на припаркованную возле дома «Шевроле». У машины разбито лобовое стекло, бампер и фары.

Примечательно, что за день до происшествия, к дому прибыли сотрудники департамента ЖКх, которые, осмотрев деревья, признали его аварийным и намеревались в ближайшее время спилить. Ствол решил не дожидаться специалистов, и рухнул сам.

Водителю крупно повезло, если у него есть страховка. В таком случае он сможет отремонтировать машину за счет страховки. В противном случае шофер влетит в копеечку.

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