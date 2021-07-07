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В Ростове огромное дерево упало на двух подростков

В Ростове огромное дерево упало на двух подростков
На фото 15-летний Дима.

В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на двух подростков. Происшествие случилось около 16 часов 7 июля рядом с кафе «Старый мост» в Александровке.

В тот день 15-летний Дима вместе с другом шел от своей бабушке на остановку. В районе дома №2 на улице Инициативной на них упало дерево.

- Мы услышали треск, увидели, что падает большое дерево, но не смогли отбежать, - поделился Дима с Rostov.ru.

Ребята, находясь в шоковом состоянии, тут же вызвали бригаду скорой помощи. Диме диагностировали вывих плеча, а у его друга - тоже Димы, - смещение шейного позвонка. Кроме того, у обоих подростков было множество ушибов и ссадин.

- У нас долгое время были головокружения, но врачи сказали, что сотрясения мозга нет, - рассказал парень.

Немного придя в себя, парни увидели, что у них еще и разбились телефоны. Сейчас они ищут свидетелей, чтобы написать заявление в прокуратуру.

На фото: 17-летний Дима.

Если вы стали очевидцем ЧП, сообщите об этом по номеру 8-908-191-95-55 (Светлана).


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