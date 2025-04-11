Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дачников Ростовской области ждут крупные штрафы за разведение костров и шум

Дачников Ростовской области ждут крупные штрафы за разведение костров и шум
В 2025 году за некоторые нарушения на даче можно получить штраф. Donday подготовил информацию о правилах, которые нужно соблюдать владельцам дачных участков в Ростовской области.

Сжигать сухую растительность и мусор запрещено в пожароопасный период. Штраф за это может достигать 5 000 рублей. Если по вине нарушителя сгорит чужое имущество, штраф может вырасти до 50 000 рублей.

В Ростовской области пожароопасный сезон начинается 7 апреля и заканчивается в октябре.

За выкапывание и пересадку лесных растений на свой участок предусмотрен штраф до 40 000 рублей или тюремный срок, в зависимости от ущерба. Этот закон действует круглый год. В Ростовской области контролируют его соблюдение казаки, дружинники и другие патрульные группы.

С 1 марта 2025 года участки, которые не облагорожены и на которых растут сорняки, могут изъять. Инспекторы могут оценить состояние участка и принять решение об изъятии или штрафе до 50 000 рублей.

Дачники должны соблюдать тишину в ночное время. С 23:00 до 07:00 в будни и с 23:00 до 08:00 в выходные и праздники запрещено шуметь, громко включать устройства, сигналить на машине, использовать неисправные сигнализации и телевизоры. Громкий шум также недопустим во время ремонта и строительства.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.