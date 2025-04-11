Дачников Ростовской области ждут крупные штрафы за разведение костров и шум

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В 2025 году за некоторые нарушения на даче можно получить штраф. Donday подготовил информацию о правилах, которые нужно соблюдать владельцам дачных участков в Ростовской области.Сжигать сухую растительность и мусор запрещено в пожароопасный период. Штраф за это может достигать 5 000 рублей. Если по вине нарушителя сгорит чужое имущество, штраф может вырасти до 50 000 рублей.В Ростовской области пожароопасный сезон начинается 7 апреля и заканчивается в октябре.За выкапывание и пересадку лесных растений на свой участок предусмотрен штраф до 40 000 рублей или тюремный срок, в зависимости от ущерба. Этот закон действует круглый год. В Ростовской области контролируют его соблюдение казаки, дружинники и другие патрульные группы.С 1 марта 2025 года участки, которые не облагорожены и на которых растут сорняки, могут изъять. Инспекторы могут оценить состояние участка и принять решение об изъятии или штрафе до 50 000 рублей.Дачники должны соблюдать тишину в ночное время. С 23:00 до 07:00 в будни и с 23:00 до 08:00 в выходные и праздники запрещено шуметь, громко включать устройства, сигналить на машине, использовать неисправные сигнализации и телевизоры. Громкий шум также недопустим во время ремонта и строительства.