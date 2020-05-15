Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчан на рабочей неделе ждёт дождливая погода

Ростовчан на рабочей неделе ждёт дождливая погода
Май всё так же не спешит радовать жителей донского региона тёплой и солнечной погодой. Согласно прогнозу ростовского гидрометцентра, на рабочей неделе в южной столице будет дождливо.

В понедельник будет весь день пасмурно, дождь прекратится только к вечеру. Термометры покажут днём +17...+20, вечером - +15...+20 градусов. Ветер поднимется до шести метров в секунду.

На следующий день 19 мая ожидается такая же погода. Восточный ветер немного стихнет. Дождь не прекратится.

В среду температура поднимется на несколько градусов, при этом солнца ждать не приходится. За окному будет +20...+21 градус днём и +16...+19 — вечером. Днём вновь прогнозируются осадки. Ветер сменится на западный и будет дуть с силой до семи метров в секунду.

В четверг 21 мая столбики термометров опустятся до +17...+18 градусов днём, до +13...+17 — вечером.
Такая же погода ожидается в последний рабочий день 22 мая. К ночи перед выходными небо прояснеет, ветер немного стихнет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.