Ростовчан на рабочей неделе ждёт дождливая погода

Май всё так же не спешит радовать жителей донского региона тёплой и солнечной погодой. Согласно прогнозу ростовского гидрометцентра, на рабочей неделе в южной столице будет дождливо.В понедельник будет весь день пасмурно, дождь прекратится только к вечеру. Термометры покажут днём +17...+20, вечером - +15...+20 градусов. Ветер поднимется до шести метров в секунду.На следующий день 19 мая ожидается такая же погода. Восточный ветер немного стихнет. Дождь не прекратится.В среду температура поднимется на несколько градусов, при этом солнца ждать не приходится. За окному будет +20...+21 градус днём и +16...+19 — вечером. Днём вновь прогнозируются осадки. Ветер сменится на западный и будет дуть с силой до семи метров в секунду.В четверг 21 мая столбики термометров опустятся до +17...+18 градусов днём, до +13...+17 — вечером.Такая же погода ожидается в последний рабочий день 22 мая. К ночи перед выходными небо прояснеет, ветер немного стихнет.