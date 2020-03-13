Ветреная и пасмурная погода ждёт жителей Ростовской области на рабочей неделе



Рабочая неделя в Ростовской области будет пасмурной и ветреной. По данным Ростовского гидрометцентра, осадки не прогнозируют.



В понедельник, 16 марта, в донской столице температура ожидается от 0 до +4 градусов, ночью похолодает до -2. В течение суток будет облачно, ветер ожидается силой до 3,5 метра в секунду.



На следующий день, во вторник, столбики термометров поднимутся до отметки +7. Весь день будет ясно, вечером и ночью градусники покажут 0...+2 градуса.



С середины недели небо будет затянуто тучами. В среду, 18 марта, днём потеплеет до +9 градусов. Ветер усилится до 6 метров в секунду. К вечеру прогнозируется +4 градуса.



В четверг термометры покажут днём +10...+12 градусов, вечером - +5...+10 градусов.



Пятница, 20 марта, станет самым тёплым днём рабочей недели. Несмотря на высокую температуру (+14 градусов днём и +8...+12 — вечером), будет пасмурно. Ветер прогнозируется до трёх метров в секунду.



В Ростовской области будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный силой до 4-9 метров в секунду. Днём 18 марта порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура в среднем будет днём от +6 до +8 градусов, по югу — до +11 градусов. Ночью прогнозируют морозы до -4 градусов.