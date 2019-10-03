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Дождливая погода ждёт ростовчан на рабочей неделе

Дождливая погода ждёт ростовчан на рабочей неделе
В Ростове-на-Дону ожидается дождливая рабочая неделя. Согласно информации донского гидрометцентра, сильный ветер не прогнозируется.

В понедельник, 7 октября, осадков не будет. Утром и ночью небо затянут тучи, термометр покажет от +7 до +10 градусов. Днём и вечером будет ясно, столбики градусников поднимутся до +12...+14 градусов.

Во вторник целый день будет пасмурная погода. Днём начнётся дождь, который продлится до ночи. При этом температура ожидается от +13 до +17 градусов, вечером — от +8 до +12 градусов.

Небо прояснится в среду, 9 октября. Хоть солнце и выглянет из-за туч, в Ростове не станет теплее. Столбики термометров будут держаться на отметке +13 градусов, вечером он опустится до +8 градусов.

Четверг станет самым тёплым днём на рабочей неделе. Днём температура поднимется до +19 градусов, вечером градусник покажет +10...+14 градусов.

Погода вновь испортится в пятницу. С утра будет пасмурно, к вечеру начнётся дождь. Днём ожидается +17 градусов, вечером — от +12 до +14 градусов.

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