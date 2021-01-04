Ростов-на-Дону стал лидером по числу новых заболевших коронавирусм
В Ростове-на-Дону зафиксировали наибольшее число новых заражений коронавирусом. За последние сутки 157 ростовчан получили положительные тесты на COVID-19.
13 новых заболевших выявлены в Батайске; в Таганроге, Новошахтинске и Шахтах - по 9. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Советском, Мартыновско и Дубовском районах.
За последние 24 часа 389 человек заболели коронавирусом, а общее число инфицированных перевалило за 55 тысяч.