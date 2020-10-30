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Ростов снова стали лидером по числу заболевших коронавирусом

Ростов снова стали лидером по числу заболевших коронавирусом
Ростов снова стал лидером среди городов Дона по числу новых заболевших коронавирусом. О статистике заражений сообщает правительство региона.

Так, за последние сутки в донской столице выявили 163 новых инфицированных, в Новошахтинске - 28 и Новочеркасске - 26. Единичные случаи заболевания были зафиксированы в Дубовском, Каменском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском районах.

В области за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 314 человек, еще 11 дончан погибли от коронавируса.

Фото: Денис Демков.

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