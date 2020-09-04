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Ростов-на-Дону стал лидером по числу новых заражений COVID-19 в регионе

Ростов-на-Дону стал лидером по числу новых заражений COVID-19 в регионе
Донская столица в очередной раз стала лидером по количеству новых зараженных коронавирусом граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 7 сентября, в донском регионе за сутки зафиксировали 151 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Ростов стал лидером по количеству новых заражений - 62 пациента. В Таганроге зафиксировали 12 новых больных, в Егорлыкском и Каменском районах - семь заболевших, в Морозовском, Мясниковском, Обливском - шесть, в Новошахтинске - пять, в Новочеркасске - четыре, в Аксайском, Зимовниковском, Усть-Донецком районах, а также Шахтах - по трое. В Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском, Сальском районах, а также в Батайске выявлены по два заболевших. В Азовском, Дубовском, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Неклиновском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском районах, Азове, Волгодонске и Гуково - по одному заболевшему.

Число жертв за все время пандемии в регионе - 373 человека.

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