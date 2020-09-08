Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом в регионе

Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом в регионе
Донская столица снова стала лидером по числу заражений коронавирусом в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.

По данным на 10 сентября, в Ростовской области 155 новых случаев заражения опасным вирусом. Из этого числа больше всего заболевших выявлено в Ростове-на-Дону. В Шахтах 13 заболевших, в Азовском районе и Таганроге - 12 инфицированных, в Аксайском районе девять, в Азове шесть заболевших, в Батайске и Новошахтинске по четыре зараженных, в Гукове три, в Новочеркасске, Матвеево-Курганском районе по два инфицированных, в Багаевском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Октябрьском и Сальском районах по одному заболевшему.

Растет и количество умерших. Так, за последние сутки в Ростовской области умерло шесть человек. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 389 человек.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.