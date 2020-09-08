Ростов стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом в регионе

Донская столица снова стала лидером по числу заражений коронавирусом в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По данным на 10 сентября, в Ростовской области 155 новых случаев заражения опасным вирусом. Из этого числа больше всего заболевших выявлено в Ростове-на-Дону. В Шахтах 13 заболевших, в Азовском районе и Таганроге - 12 инфицированных, в Аксайском районе девять, в Азове шесть заболевших, в Батайске и Новошахтинске по четыре зараженных, в Гукове три, в Новочеркасске, Матвеево-Курганском районе по два инфицированных, в Багаевском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Октябрьском и Сальском районах по одному заболевшему.Растет и количество умерших. Так, за последние сутки в Ростовской области умерло шесть человек. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 389 человек.