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Ростов и Аксайский район - новые лидеры по числу заболевших коронавирусом

Ростов и Аксайский район - новые лидеры по числу заболевших коронавирусом
Ростов и Аксайский район стали лидерами по числу новых заболевших коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте правительства.

В донской столице за последние сутки 132 человека подхватили COVID-19, в Аксайском районе заболели еще 12 человек. Единичные случаи заражения выявлены в Азовском, Дубовском, Каменском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Тацинском, Целинском, Цимлянском районах.

За последние сутки в области прибавились 315 инфицированных, а общее число зараженных достигло 35 281. На Дону насчитывают 1 063 жертвы COVID-19. В основном это все пожилые граждане.

Фото: Денис Демков.

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