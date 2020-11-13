Ростов и Аксайский район - новые лидеры по числу заболевших коронавирусом

Ростов и Аксайский район стали лидерами по числу новых заболевших коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте правительства.В донской столице за последние сутки 132 человека подхватили COVID-19, в Аксайском районе заболели еще 12 человек. Единичные случаи заражения выявлены в Азовском, Дубовском, Каменском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Тацинском, Целинском, Цимлянском районах.За последние сутки в области прибавились 315 инфицированных, а общее число зараженных достигло 35 281. На Дону насчитывают 1 063 жертвы COVID-19. В основном это все пожилые граждане.Фото: Денис Демков.