Ростов, Таганрог и Сальский район лидируют по числу заражений COVID-19

За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 37 муниципалитетах Ростовской области. Обновлённые данные появились на портале регионального правительства 5 ноября.Тройку лидеров по числу инфицированных жителей открыли Ростов-на-Дону - 82 человека, Сальский район - 41 человек и Таганрог - 29 человек. За ними с небольшим отрывом следует Неклиновский район - 28 случаев заражения COVID-19. В Шахтах коронавирусом заболели 13 местных жителей, в Орловском районе - десять дончан.По восемь человек с новым вирусом обнаружили в Новочеркасске и Миллеровском районе, по семь заражённых - в Азовском и Цимлянском районах. В Дубовском районе ковидный диагноз подтвердился у шести жителей. В Азове, Батайске и Чертковском районе коронавирус выявили у пятерых человек.По четыре инфицированных зафиксировали в Гуково, Веселовском, Заветинском и Кагальницком районах, по три - в Волгодонске, Багаевском, Белокалитвинском, Каменском, Морозовском, Мясниковском, Семикаракорском, Тацинском и Целинском районах. По два человека с коронавирусом оказалось в Аксайском, Верхнедонском, Октябрьском, Песчанокопском районах. Единичные случаи заражения зарегистрировали в Донецке, Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Зимовниковском, Обливском, Усть-Донецком районах.Напомним, за всё время пандемии на Дону число заражённых коронавирусом достигло 32 178. Эпидситуация в Ростовской области по-прежнему остаётся критической.