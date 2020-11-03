Ростов и Новошахтинск вышли в лидеры по количеству новых зараженных коронавирусом

Донская столица и Новошахтинск стали лидерами по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 6 ноября, в Ростовской области выявили еще 313 новых случаев инфицирования опасной болезнью. На первом месте по числу заболевших - снова Ростов. В донской столице выявили 85 человек с подтвержденным диагнозом, в Новошахтинске - 18 человек. Немного меньше заболевших в Батайске - 15 человек, столько же - в Новочеркасске, Шахтах и Красносулинском районе.В Каменске-Шахтинском и Неклиновском районе выявили по 13 человек, в Гуково - десять, в Константиновском, Семикаракорском и Зимовниковском районах - по девять. В Белокалитвинском, Миллеровском, Морозовском районах заболели по семь граждан, в Зверево, Тацинском, Шолоховском районах - по шесть, в Веселовском и Сальском - по пять. В Азовском районе, Волгодонске - по четыре заболевших, в Донецке, Аксайском, Каменском, Милютинском, Мясниковском, Песчанокопском, Цимлянском районах - по три. Меньше всего выявили инфицированных в Таганроге и Тарасовском районе - по два человека, а в Верхнедонском, Волгодонском, Зерноградском, Матвеево-Курганском и Усть-Донецком - по одному заболевшему.Растет и число умерших от коронавируса. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 911 человек, из которых 17 умерли за последние сутки.