Временные ограничения движения из-за ремонта теплосетей введут в Ростове с 28 июня

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В ближайшее время центр Ростова-на-Дону столкнется с рядом ограничений движения, связанных с проведением неотложных работ на тепловой сети. Администрация города предупреждает автомобилистов о необходимости учитывать эти изменения при планировании своих поездок.Улица Серафимовича: перекрытие и ограничения стоянкиС 29 июня по 31 июля текущего года будет недоступен для проезда участок улицы Серафимовича. Ограничения коснутся отрезка от улицы Островского до дома № 41 по Серафимовича, а также участка от дома № 41 до Буденновского проспекта. Кроме того, в этот период на данном участке будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.Улица Шаумяна: полное прекращение движенияБолее продолжительное ограничение ожидает водителей на улице Шаумяна. С 28 июня по 31 августа движение транспортных средств будет полностью прекращено на участке от переулка Халтуринского до дома № 5/36 по Шаумяна.Жителей и гостей города призывают заранее планировать свои маршруты, принимая во внимание введенные ограничения, чтобы избежать неудобств и задержек.