Движение транспорта и парковку ограничат до конца лета в Первомайском районе Ростова

Из-за ремонта тепловой сети ростовчане в июне и августе столкнутся со значительными ограничениями движения транспорта в Первомайском районе. Ограничения коснутся улиц Коммунаров, переулка Турбинного, площади Толстого и улицы Черевичкина.

С 25 июня по 20 августа 2026 года будут введены следующие ограничения:

Улица Коммунаров: движение будет ограничено на участке от дома № 35/44 до дома № 33.
Переулок Турбинный: ограничения коснутся участков:
от дома № 30/5 до дома № 26;
от дома № 30/5 до дома № 34А/42 по улице Коммунаров.

Важно отметить, что на последнем из указанных участков переулка Турбинного будет организовано движение транспорта только в северном направлении (одностороннее).

С 25 июня и до 25 августа 2026 года будут действовать более существенные ограничения на следующих участках:

Площадь Толстого: полностью перекрывается движение на участке от площади Базарной до улицы Черевичкина.
Улица Черевичкина: движение будет ограничено на отрезках от дома № 1/17 до дома № 9/9.

На всех вышеперечисленных участках, где вводятся ограничения движения, также будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта.

Администрация города убедительно просит всех водителей заранее скорректировать свои маршруты, принять во внимание введенные ограничения и быть внимательными при движении, следуя установленным дорожным знакам и указателям.
Фото: Donday
