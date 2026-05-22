С 10 июня в Ростове начнут масштабный ремонт городских дорог

Жителей и гостей Ростова-на-Дону с 10 июня ожидают значительные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ на автомобильных дорогах. Как сообщили в администрации города, ограничения движения будут действовать для автомобилистов вплоть до 1 сентября 2026 года. Ремонт дорожного полотна затронет множество улиц, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и быть предельно внимательными.До 10 июня 2026 года ремонтные работы пройдут в переулке Газетном (участок от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской) и в переулке Бориславском (от улицы Фурмановской до улицы Нариманова).До 25 июня 2026 года будут отремонтированы улица 37-я Линия (на участке от улицы Сарьяна до улицы Богданова) и переулок Лечебный.До 30 июня 2026 года продлится ремонт на улице Нефедова (от переулка Гвардейского до переулка Халтуринского).В течение июня и до 1 июля 2026 года ограничения коснутся улицы Нансена (на участке от улицы Шеболдаева до проспекта Михаила Нагибина), улицы Жмайлова, улицы Бондаренко (от улицы Маркова до улицы Гайдара), улицы Брестской, а также путепровода по улице Нансена в створе улицы Стадионной.До 10 июля 2026 года ремонт будет проводиться на улицах Таврической, Воровского, Дебальцевской, а также в переулке Халтуринском (на участке от улицы Малюгиной до улицы Пушкинской).С 10 по 15 июля 2026 года ограничения введут на улицах 1-й Пролетарской, 2-й Пролетарской, Черевичкина, Гагринской, Горшкова. Также будут ремонтировать переулок Госпитальный (на участке от улицы Таганрогской до улицы 56-й Армии), переулок Доломановский (на участке от улицы Большой Садовой до улицы Текучева) и проспект Театральный (на участке от улицы Нансена до улицы Текучева).До 20 июля 2026 года ремонтные работы затронут улицы Украинскую (на участке от переулка Сальского до переулка Беломорского), Дружбы, Коминтерна, Ленина (на участке от площади Народного Ополчения до переулка Дальнего) и Богатяновский спуск.Практически весь июль и до 1 августа 2026 года будут действовать ограничения в переулке Сальском, на улицах Налбандяна, Стрелковой (на участке от улицы Горшкова до улицы Дебальцевской), 18-й Линии и улице Бодрой.До 10 августа 2026 года ремонтные работы пройдут на улице Стартовой (на участке от бульвара Комарова до проспекта Королева) и на бульваре Комарова (на участке от улицы Стартовой до проспекта Королева).До 20 августа 2026 года будут ограничения на улице Тимошенко (на участке от улицы Оганова до улицы Дебальцевской).Самый продолжительный период ремонтных работ продлится до 1 сентября 2026 года и охватит проспект Космонавтов (на участке от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной), улицу Пескова (на участке от улицы Малиновского до железнодорожной станции Первомайской), улицу Вавилова (на участке от улицы Шеболдаева до строения № 69), улицу Текучева (на участке от площади Гагарина до улицы 1-й Конной Армии), улицу Лесопарковую (на участке от моста по Текучева до улицы Макарова), улицу Макарова (на участке от улицы Лесопарковой до улицы Мичуринской) и переулок Сортовой (на участке от улицы Лесопарковой до улицы Мичуринской).Водителям рекомендуется заранее изучить информацию, следить за дорожными знаками и указателями, а также по возможности использовать альтернативные маршруты движения, чтобы избежать задержек.