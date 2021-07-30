Ростов - антилидер по соблюдению «масочного» режима в регионе

Ростов стал антилидером по соблюдению «масочного» режима в области. Об этом 2 августа сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев во время заседания оперштаба.По словам главного санврача Ростовской области, наряду с донской столицей к антилидерам относятся Каменск-Шахтинский, Азов и Волгодонск. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Ремонтненском, Багаевском, Усть-Донецком, Куйбышевском, Зерноградском и Верхнедонском районах.Проверки соблюдения ограничительных мер провели и на предприятиях региона. В итоге штрафы в размере 100-200 тысяч рублей выписали двум магазинам в торговом центре «Мега». Также идет работа по приостановлению деятельности двух ростовских аквапарков и двух предприятий в Новочеркасске.Евгений Ковалев отметил, что несоблюдение «масочного» режима и социального дистанцирования являются основной причиной растущей заболеваемости в Ростовской области. Новым штаммом коронавируса с каждым днем болеют все больше жителей Дона.- Максимальный прирост новых заболевших наблюдается в Обливском, Советском, Боковском, Ремонтненском, Дубовском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Волгодонском, Веселовском, Аксайском, Верхнедонском и Зимовниковском районах, а также в городах Донецке и Зверево, - сообщил главный санврач региона.Большинство инфицированных - жители донской столицы. Число заболевших ростовчан составляет около 39%.Обязательный «масочный» режим ввели в Ростовской области 1 мая 2020 года. Люди должны носить маски при проезде во всех видах общественного транспорта, на остановках, вокзалах, в зданиях аэропортов, магазинах, кинотеатрах и на территории всех действующих предприятий.