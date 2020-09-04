В Ростове за неделю выписали 26 протоколов за нарушение «масочного» режима

В Ростове-на-Дону за неделю выписали 26 протоколов за нарушение «масочного» режима. Об этом рассказали в администрации города.За неделю проверяющие оценили работу 455 автобусов. На минувшей неделе было составлено 26 протоколов. Нарушителей привлекут к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Порядка четырех тысяч автобусов проверили с июля. Всего за это время составили 421 протокол об административных правонарушениях: шесть - в отношении юридических лиц, 20 - в отношении водителей, 395 – в отношении пассажиров.Соблюдение «масочного» режима четко отслеживается сотрудниками Роспотребнадзора, так как является одной из мер профилактики опасной болезни. За нарушение грозят административная ответственность и штраф в размере от тысячи до полумиллиона рублей.