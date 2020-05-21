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Ростов оказался на последнем месте среди городов Дона по соблюдению масочного режима

Ростов оказался на последнем месте среди городов Дона по соблюдению масочного режима
Правительство Ростовской области опубликовало индекс соблюдения масочного режима в городах и районах региона. Мониторинг проводился с 20 по 22 мая.

Ростов оказался на последнем месте рейтинга. Согласно исследованию, в донской столице носят маски только от 50 до 69% населения. Самыми дисциплинированными оказались жители Советского района области. Там средства индивидуальной защиты используют более 90% местных жителей. Примерно такие же показатели в Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Ремонтненском, Цимлянском, Усть-Донецком районах и ряде других.

Самые низкие показатели, кроме Ростова, зафиксированы в Гукове, Шахтах, Таганроге, Новошахтинске. В этих территориях маски носят менее 50% населения.

Всего мониторингом были охвачены более 40 тысяч человек.

Напомним, что в Ростовской области за отсутствие маски предусмотрен штраф. Дончан обязали носить средства индивидуальной защиты не только в общественных местах, но и на улицах. Необходимость маски на улице объяснил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

За отсутствие маски пригрозили наказывать не только обычных дончан, но и чиновников. Ранее Rostov.ru подсчитал в какую сумму одной семье обойдутся средства индивидуальной защиты на месяц.

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