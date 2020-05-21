Ростов оказался на последнем месте среди городов Дона по соблюдению масочного режима
Правительство Ростовской области опубликовало индекс соблюдения масочного режима в городах и районах региона. Мониторинг проводился с 20 по 22 мая.
Ростов оказался на последнем месте рейтинга. Согласно исследованию, в донской столице носят маски только от 50 до 69% населения. Самыми дисциплинированными оказались жители Советского района области. Там средства индивидуальной защиты используют более 90% местных жителей. Примерно такие же показатели в Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Ремонтненском, Цимлянском, Усть-Донецком районах и ряде других.
Самые низкие показатели, кроме Ростова, зафиксированы в Гукове, Шахтах, Таганроге, Новошахтинске. В этих территориях маски носят менее 50% населения.
Всего мониторингом были охвачены более 40 тысяч человек.
Напомним, что в Ростовской области за отсутствие маски предусмотрен штраф. Дончан обязали носить средства индивидуальной защиты не только в общественных местах, но и на улицах. Необходимость маски на улице объяснил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.
За отсутствие маски пригрозили наказывать не только обычных дончан, но и чиновников. Ранее Rostov.ru подсчитал в какую сумму одной семье обойдутся средства индивидуальной защиты на месяц.