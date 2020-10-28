За неделю в общественном транспорте Ростова выявили 618 нарушителей «масочного» режима
В Ростове-на-Дону продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Наряду с разворачиванием новых ковидных коек власти штрафуют нарушителей «масочного» режима. Об очередных проверках 30 октября рассказали в городской администрации.
За неделю мониторинговая группа из спасателей, полицейских, а также регионального министерства транспорта и административной инспекции проверила 6 291 автобус. По результатам работы выявили 618 нарушителей, на которых не оказалось масок в транспорте. Всем им грозит штраф в размере тысячи рублей.
Ростовские транспортные предприятия также следят за соблюдением режима обязательного ношения масок. За прошедшую рабочую неделю проверили 3 777 транспортных средств, где выявили 58 нарушителей. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Напомним, соблюдение «масочного» режима четко отслеживается сотрудниками Роспотребнадзора, так как является одной из мер профилактики опасной болезни, а несоблюдение правил наказуемо. За нарушение режима грозят административная ответственность и штраф в размере от тысячи до полумиллиона рублей.
Тем не менее меньше зараженных в Ростовской области не становится. За минувшие сутки в донском регионе коронавирусом заболели 310 человек, еще 15 дончан стали жертвами опасного вируса.