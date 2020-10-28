За неделю в общественном транспорте Ростова выявили 618 нарушителей «масочного» режима

В Ростове-на-Дону продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Наряду с разворачиванием новых ковидных коек власти штрафуют нарушителей «масочного» режима. Об очередных проверках 30 октября рассказали в городской администрации.За неделю мониторинговая группа из спасателей, полицейских, а также регионального министерства транспорта и административной инспекции проверила 6 291 автобус. По результатам работы выявили 618 нарушителей, на которых не оказалось масок в транспорте. Всем им грозит штраф в размере тысячи рублей.Ростовские транспортные предприятия также следят за соблюдением режима обязательного ношения масок. За прошедшую рабочую неделю проверили 3 777 транспортных средств, где выявили 58 нарушителей. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.Напомним, соблюдение «масочного» режима четко отслеживается сотрудниками Роспотребнадзора, так как является одной из мер профилактики опасной болезни, а несоблюдение правил наказуемо. За нарушение режима грозят административная ответственность и штраф в размере от тысячи до полумиллиона рублей.Тем не менее меньше зараженных в Ростовской области не становится. За минувшие сутки в донском регионе коронавирусом заболели 310 человек, еще 15 дончан стали жертвами опасного вируса.