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Пользователи Телеграм в Ростове 30 октября сообщают о массовом сбое

Пользователи Телеграм в Ростове 30 октября сообщают о массовом сбое
В Ростове 30 октября наблюдается сбой в работе Телеграм. Горожане начали массово жаловаться на перебои в соцсетях.

По словам пользователей, сбой произошел утром. Люди зашли в мессенджер и не смогли отправить сообщения. Кроме того, стало невозможно прочесть СМС других, посмотреть фотографии и видео. На экране начинается загрузка, которая продолжается по несколько минут.

Какая проблема возникла в работе Телеграм, пока не известно.

По данным сервиса «Детектор сбоев», у 81% населения возникли проблемы в работе мессенджера. Большая часть жалоб поступила от жителей Ростова-на-Дону, далее - Краснодар, Ставрополь и Москва.
Фото: скрин Телеграмм
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