Пользователи Телеграм в Ростове 30 октября сообщают о массовом сбое

Фото: скрин Телеграмм

В Ростове 30 октября наблюдается сбой в работе Телеграм. Горожане начали массово жаловаться на перебои в соцсетях.По словам пользователей, сбой произошел утром. Люди зашли в мессенджер и не смогли отправить сообщения. Кроме того, стало невозможно прочесть СМС других, посмотреть фотографии и видео. На экране начинается загрузка, которая продолжается по несколько минут.Какая проблема возникла в работе Телеграм, пока не известно.По данным сервиса «Детектор сбоев», у 81% населения возникли проблемы в работе мессенджера. Большая часть жалоб поступила от жителей Ростова-на-Дону, далее - Краснодар, Ставрополь и Москва.