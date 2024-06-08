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В работе мессенджера «Телеграм» случился массовый сбой

В работе мессенджера «Телеграм» случился массовый сбой
В работе мессенджера «Телеграм» произошел массовый сбой. Жители России, в том числе Ростовской области, жалуются на бесконечную загрузку в приложении и веб-версии. Пользователям не удается отправлять сообщения в чаты и читать входящие, публиковать истории.

По информации сайта «Сбой.РФ», получено более трех тысяч обращений. Большинство из них поступили из Москвы (30%), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (6%). Из Ростовской области — 2%.

Аналогичная проблема – и с мессенджером Viber. Также сбои произошли в работе приложения Wildberries, провайдеров «Tele2», «МТС», «Мегафон».
Фото: скриншот.
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