Родные почти год разыскивают пропавшего бойца СВО из Ростовской области

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В ходе проведения СВО пропал 46-летний боец из Волгодонска Ростовской области. Родственники разыскивают Андрея Ичмеляна почти год.Мужчина был мобилизован на спецоперацию осенью 2022 года. На распределении бойца закрепили за воинской частью 29331.Андрей уехал в ЛДНР. Последний раз он звонил близким после новогодних праздников. Вскоре связь с ним оборвалась. С 15 января 2024-го о судьбе мужчины нет информации.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или волонтерам.