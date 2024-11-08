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Родные почти год разыскивают пропавшего бойца СВО из Ростовской области

Родные почти год разыскивают пропавшего бойца СВО из Ростовской области
В ходе проведения СВО пропал 46-летний боец из Волгодонска Ростовской области. Родственники разыскивают Андрея Ичмеляна почти год.

Мужчина был мобилизован на спецоперацию осенью 2022 года. На распределении бойца закрепили за воинской частью 29331.

Андрей уехал в ЛДНР. Последний раз он звонил близким после новогодних праздников. Вскоре связь с ним оборвалась. С 15 января 2024-го о судьбе мужчины нет информации.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или волонтерам.
Фото: соцсети
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