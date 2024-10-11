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Родственники больше года ищут бойца СВО, служившего в Ростовской области

Родственники больше года ищут бойца СВО, служившего в Ростовской области
В ходе проведения СВО пропал 41-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Родственники разыскивают Алексея Рогина больше года.

Мужчина родом из Челябинска. После подписания контракта с ВС РФ он отправился на спецоперацию. На распределении бойца закрепили за воинской частью 78568. Она находится в городе Миллерово.

Алексей уехал в ДНР. Последний раз он звонил близким из Донецка 23 сентября 2023 года. Вскоре связь с ним оборвалась. С тех пор о судьбе мужчины нет информации.

Если вы знаете, где может находиться Алексей Рогин, сообщите в полицию или волонтерам.
Фото: Социальные сети
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