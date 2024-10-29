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Родные полгода ищут бойца из Ростова, пропавшего на СВО

Родные полгода ищут бойца из Ростова, пропавшего на СВО
В ходе проведения СВО пропал 27-летний боец из Ростова. Родственники разыскивают Сергея Лаптева почти полгода.

Парень закреплен за воинской частью 16544, которая находится под городом Грозным в Чеченской Республике. Последний раз Сергей звонил близким из Запорожской области 8 мая. Вскоре связь с ним оборвалась. С тех пор о судьбе молодого человека нет информации.

Если вы знаете, где может находиться Сергей Лаптев, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут информацию родным бойца.
Фото: соцсети
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