На ремонт памятника погибшим солдатам ВОВ на Дону потратят 14 млн рублей



В Ростовской области на ремонт памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны выделят 14 миллионов рублей. Реставрации подлежит «Захоронение воинов Великой Отечественной войны». Заявка опубликована на сайте госзакупок. Деньги берут из местного и областного бюджетов.



Заказчиком выступает администрация Родионово-Несветайского сельского поселения. Монумент находится на Пушкинской улице. Подрядчик должен положить фундаментные плиты и бордюры, уложить тротуар. К тому же следует выполнить монтаж наружного водопровода, посадить деревья и кустарники. Возле мемориала должны исправно работать фонари. Все работы нужно закончить к 31 октября 2019 года.



Электронный аукцион состоится 19 июля.