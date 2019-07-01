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На ремонт памятника погибшим солдатам ВОВ на Дону потратят 14 млн рублей

На ремонт памятника погибшим солдатам ВОВ на Дону потратят 14 млн рублей
В Ростовской области на ремонт памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны выделят 14 миллионов рублей. Реставрации подлежит «Захоронение воинов Великой Отечественной войны». Заявка опубликована на сайте госзакупок. Деньги берут из местного и областного бюджетов.

Заказчиком выступает администрация Родионово-Несветайского сельского поселения. Монумент находится на Пушкинской улице. Подрядчик должен положить фундаментные плиты и бордюры, уложить тротуар. К тому же следует выполнить монтаж наружного водопровода, посадить деревья и кустарники. Возле мемориала должны исправно работать фонари. Все работы нужно закончить к 31 октября 2019 года.

Электронный аукцион состоится 19 июля.

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