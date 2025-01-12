Рейс авиакомпании «Азимут» из Петербурга в Грузию задержали из-за непогоды

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Утром 12 января на Санкт-Петербург обрушился снегопад. Непогода стала причиной массовой задержки рейсов. В их числе оказался самолет донской авиакомпании «Азимут».«Суперджет» должен был отправиться в Тбилиси из аэропорта Пулково еще в 10:30. Однако пилотам запретили вылет. Его перенесли на 13:50. С момента регистрации десятки пассажиров более шести часов находились в ожидании рейса.Сотрудники авиагавани проводят работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.