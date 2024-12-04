На 8 часов задержали рейс донской авиакомпании «Азимут» из Сочи в Тель-Авив

Фото: Дондей

Рейс донской авиакомпании «Азимут» из Сочи в Тель-Авив был задержан на восемь часов. Причиной задержки стала неисправность самолета, выявленная перед вылетом 4 декабря.Самолет Superjet 100, выполняющий рейс А45025, должен был вылететь из Сочи в столицу Израиля в полдень. Однако перед вылетом в лайнере обнаружили неполадку, поэтому всех пассажиров пришлось вернуть на аэровокзал.На табло постоянно обновляется информация о задержке рейса, а время вылета меняется. Обратный рейс из Тель-Авива также задерживается и ожидается не ранее 22:40.Стоит напомнить, что за последние две недели это уже не первый случай, когда в самолетах донской авиакомпании «Азимут» происходят технические неполадки и возгорания. 24 ноября лайнер, который летел из Сочи в Турцию, загорелся. По предварительным данным, причиной происшествия стала жёсткая посадка, в результате которой загорелся фюзеляж — основная часть самолёта, в которой размещаются пассажиры, экипаж и грузы. А через неделю, 1 декабря, самолет авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.