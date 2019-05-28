Из аэропорта Платов задержали вылет «Суперджета» в Сочи



Фото: kupibilet.ru

Из ростовского аэропорта Платов задержали вылет самолёта «Суперджет-100» донской авиакомпании «Азимут».

Пассажиры уже находились на борту самолёта, когда им сообщили о неисправности в системе кондиционирования. Вскоре людей попросили покинуть салон и ожидать вылета в зале аэропорта. Что стало истинной причиной задержки рейса, пока не известно.



По графику судно должно было вылететь в 14:10, но рейс перенесли на 17:30.



Напомним, что из-за технических неисправностей разного рода за последнее время было задержано либо отменено несколько рейсов «Суперджетов». Так, 24 мая был задержан вылет самолёта из Уфы в Ростов, ранее был отменён полёт из Новосибирска в донскую столицу.



Ранее «Государственная транспортная лизинговая компания» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к донской авиакомпании «Азимут». Организация требовала погасить задолженность за аренду самолётов в размере 612 миллионов рублей.