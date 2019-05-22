В аэропорту Уфы задержали рейс до Ростова авиакомпании «Азимут»



Фото: Photo.airlines-inform.ru



В Уфе задержан вылет самолёта авиакомпании «Азимут» в Ростов.



Согласно данным электронного табло, борт должен был вылететь из международного аэропорта «Уфа» 24 мая в 6:15. Но время полёта перенесли на 11:29.



По информации местных СМИ, задержка связана с техническими неполадками самолёт Sukhoi Superjet 100.

Добавим, что в последнее время участились задержки и отмены рейсов, выполняемых воздушными суднами «Суперджет». Так, 13 мая был отменён рейс из Новосибирска до Ростова.



Российский пассажирский самолёт «Суперджет» - является основной моделью, на которых совершает перелёты базовый перевозчик ростовского аэропорта - авиакомпания «Азимут».