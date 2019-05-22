Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В аэропорту Уфы задержали рейс до Ростова авиакомпании «Азимут»

В аэропорту Уфы задержали рейс до Ростова авиакомпании «Азимут»
Фото: Photo.airlines-inform.ru

В Уфе задержан вылет самолёта авиакомпании «Азимут» в Ростов.

Согласно данным электронного табло, борт должен был вылететь из международного аэропорта «Уфа» 24 мая в 6:15. Но время полёта перенесли на 11:29.

По информации местных СМИ, задержка связана с техническими неполадками самолёт Sukhoi Superjet 100.
Добавим, что в последнее время участились задержки и отмены рейсов, выполняемых воздушными суднами «Суперджет». Так, 13 мая был отменён рейс из Новосибирска до Ростова.

Российский пассажирский самолёт «Суперджет» - является основной моделью, на которых совершает перелёты базовый перевозчик ростовского аэропорта - авиакомпания «Азимут».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.