Проекты шести новых спортивных площадок разработаны в Ростове

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону идет активная работа по обустройству спортивных площадок для занятий спортом. В донской столице на постоянной основе спортом занимаются 600 тысяч человек. Особенно популярны среди ростовчан спортивные площадки во дворах жилых домов. Большинство горожан занимаются спортом на открытых площадках с инструкторами. Стоит отметить, что такие площадки – не просто место для занятий спортом, это еще и живое общение молодежи с единомышленниками и сверстниками.В целях дальнейшего продвижения здорового образа жизни в Ростове активно ведется работа по созданию современных спортивных объектов. Как отметил глава города Александр Скрябин, в этом году на проспекте Королева, 29 в Ворошиловском районе появится новая спортивная площадка. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта» планируется обустройство спортивной площадки - физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Российской, 2 в Первомайском районе.Уже сейчас разработаны проекты шести новых спортивных площадок (проспект Коммунистический, 23/1, 1 мкр. жилого района «Левенцовский», улица Пановой, 32/1, улица Вятская, 67/3, бульвар Комарова, № 8 и в районе дома № 9/3), - поделился планами Александр Скрябин.Расписание тренировок доступно в социальных сетях Центра физической культуры и спорта на различных площадках. (https://mbucfks.ru/sotrudniki/instruktory/)