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Разыскиваемая в Ростовской области 65-летняя женщина найдена живой

Разыскиваемая в Ростовской области 65-летняя женщина найдена живой
Разыскиваемую в Ростовской области 65-летнюю женщину нашли живой. Поиски Светланы Коротковой завершились спустя месяц.

Пенсионерка бесследно исчезла 1 февраля в станице Староминской Краснодарского края. Родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Затем поступила информация, что она может быть в донском регионе. Для помощи в поисках подключили жителей Ростовской области.

Только вечером 27 февраля добровольцы заявили, что пенсионерку удалось отыскать.
Фото: Лиза Алерт
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