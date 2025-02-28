Разыскиваемая в Ростовской области 65-летняя женщина найдена живой

Фото: Лиза Алерт

Разыскиваемую в Ростовской области 65-летнюю женщину нашли живой. Поиски Светланы Коротковой завершились спустя месяц.Пенсионерка бесследно исчезла 1 февраля в станице Староминской Краснодарского края. Родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Затем поступила информация, что она может быть в донском регионе. Для помощи в поисках подключили жителей Ростовской области.Только вечером 27 февраля добровольцы заявили, что пенсионерку удалось отыскать.