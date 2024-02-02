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Пропавшую в Ростове 86-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Ростове 86-летнюю женщину нашли живой
Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку нашли живой. О том, где находится 86-летняя Вера Лысова, ничего не известно с 31 января.

Днем 31 января пожилая женщина ушла из дома на улице Лермонтовской и не вернулась вечером. Встревоженные родные отправились на ее поиски, однако самостоятельно найти пенсионерку им не удалось. Родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.

Добровольцы сообщили, что пенсионерка нашлась живой. Где она была все это время, не раскрывается.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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