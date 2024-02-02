Пропавшую в Ростове 86-летнюю женщину нашли живой

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку нашли живой. О том, где находится 86-летняя Вера Лысова, ничего не известно с 31 января.Днем 31 января пожилая женщина ушла из дома на улице Лермонтовской и не вернулась вечером. Встревоженные родные отправились на ее поиски, однако самостоятельно найти пенсионерку им не удалось. Родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.Добровольцы сообщили, что пенсионерка нашлась живой. Где она была все это время, не раскрывается.