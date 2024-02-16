Нашли живой пропавшую 16-летнюю уроженку Гулькевичей, разыскиваемую на Дону

Фото: Лиза Алерт

Живой найдена пропавшая без вести 16-летняя жительница Кубани, разыскиваемая в Ростовской области. Олеся М. перестала выходить на связь с близкими еще 7 февраля.Девочка проживает в городе Гулькевичи. Больше недели назад она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Больше недели неравнодушные люди прочесывали окрестности в поисках пропавшей.Отыскать подростка удалось только сейчас. Где все это время находилась девочка, не сообщается.