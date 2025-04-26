Ростовчане просят отремонтировать разбитую остановку на Буденновском проспекте
Ростовчане просят отремонтировать разбитую остановку на Буденновском проспекте. Кадрами поделились читатели DonDay.
Вандалы повредили новый остановочный комплекс, расположенный на Буденновском проспекте, 30, еще в феврале. Тогда еще и.о. главы города Александр Скрябин проинформировал общественность о случившемся, пообещав восстановление объекта, однако точные сроки не назвал.
Прошло два месяца, но разбитые стекла до сих пор не заменены. Жители Ростова выражают обеспокоенность по поводу того, когда городские власти приступят к ремонту остановки, поскольку ее текущее состояние может представлять опасность для граждан.
Стоит отметить, что в ближайшие пять лет в Ростове-на-Дону планируется установить дополнительно 450 современных остановочных павильонов.