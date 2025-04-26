Фото: Дондей

Ростовчане просят отремонтировать разбитую остановку на Буденновском проспекте. Кадрами поделились читатели DonDay.Вандалы повредили новый остановочный комплекс, расположенный на Буденновском проспекте, 30, еще в феврале. Тогда еще и.о. главы города Александр Скрябин проинформировал общественность о случившемся, пообещав восстановление объекта, однако точные сроки не назвал.Прошло два месяца, но разбитые стекла до сих пор не заменены. Жители Ростова выражают обеспокоенность по поводу того, когда городские власти приступят к ремонту остановки, поскольку ее текущее состояние может представлять опасность для граждан.Стоит отметить, что в ближайшие пять лет в Ростове-на-Дону планируется установить дополнительно 450 современных остановочных павильонов.