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Пропавший в Ростове восьмилетний мальчик найден живым

Пропавший в Ростове восьмилетний мальчик найден живым
В Ростове спустя несколько часов поисков нашли живым пропавшего школьника. Как сообщает DonDay.ru, Даниил Исаев гулял в торговом центре «Рио». Собственный источник издания сообщил, что он уже не в первый раз убегает из дома.

- В ближайшее время следователь проведёт опрос мальчика и его родителей с целью выяснения всех обстоятельств ухода ребёнка из дома, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас жизни и здоровью Даниила ничего не угрожает.

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