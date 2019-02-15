Пропавший в Ростове восьмилетний мальчик найден живым



В Ростове спустя несколько часов поисков нашли живым пропавшего школьника. Как сообщает DonDay.ru, Даниил Исаев гулял в торговом центре «Рио». Собственный источник издания сообщил, что он уже не в первый раз убегает из дома.



- В ближайшее время следователь проведёт опрос мальчика и его родителей с целью выяснения всех обстоятельств ухода ребёнка из дома, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Сейчас жизни и здоровью Даниила ничего не угрожает.