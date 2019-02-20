Пропавший под Ростовом школьник найден живым



Найден 8-летний школьник, пропавший в Аксайском районе. На данный момент жизни ребёнка ничего не угрожает.



По информации источника, Семена К., пропавшего в посёлке Щепкин, обнаружили в Ростове. Как мальчик попал в донскую столицу, сейчас выясняется.

- Ребёнок передан родителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Напомним, 22 февраля мальчик вышел из школы после занятий, но дома не появился. Взволнованные родители сначала пытались найти сына самостоятельно, но когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.