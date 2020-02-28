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Юноша, пропавший в Ростове, найден живым

Юноша, пропавший в Ростове, найден живым
Пропавший в Ростове-на-Дону юноша найден живым. Юрия В. нашли 1 марта в поселке Чкаловском.

Как ранее сообщалось, юноша пропал вместе со своей девушкой. Спустя какое-то время его возлюбленную нашли, а вот Юрий домой так и не вернулся. Обеспокоенные родители подали заявление на розыск и обратились к волонтерам.

Добровольцам и правоохранителям понадобились сутки, чтобы найти Юрия. Он находился в поселке Чкаловском. Сейчас жизни и здоровью Юрия ничего не угрожает.

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