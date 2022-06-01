Пропавший неделю назад в Ростовской области дедушка сам вернулся домой
Живым нашелся житель Ростовской области, пропавший неделю назад. О местонахождении 82-летнего Василия Жданова из СНТ «Приморье» в хуторе Морской Чулек не было информации с конца мая.
Мужчину разыскивала его дочь, жительница Неклиновского района Наталья Белякова. Днем 24 мая пенсионера выписали из Центральной районной больницы, где он проходил лечение. Однако домой Василий не вернулся. Дочь позвонила в больницу, где ей сообщили, что отца там нет. В отчаянии Наталья пошла в полицию и обратилась за помощью к волонтерам.
Оказалось, что мужчина действительно выписался, но решил еще подлечиться в Ростове. К тому же у него там жила еще одна дочь, и он мог к ней наведаться. Пока родственники сутками его искали по лесополосам, дедушка лежал в ростовской больнице. Выписавшись, он как ни в чем не бывало приехал к дочери в гости.
Почему за это время он ни разу не вышел на связь с родными и не сообщил, что едет в Ростов, неизвестно. Главное, что теперь он находится рядом с детьми и его жизни ничего не угрожает.