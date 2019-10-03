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В Ростовской области нашелся пропавший по пути в магазин мужчина

В Ростовской области нашелся пропавший по пути в магазин мужчина
Житель Новочеркасска, пропавший несколько дней назад, вернулся домой. Пока мужчину искали по всей области, он находился в соседнем регионе.

33-летний Николай Жук четыре дня назад сказал родным, что пошёл за продуктами в магазин. Ни в этот, ни на следующий день домой он не вернулся. Телефона при себе у него не было.

7 октября мужчину заметили на остановке в посёлке Персиановском. Как стало известно, все эти дни он был в гостях у своего армейского товарища в городе Лиски Воронежской области. В этот день он вернулся на автобусе из соседнего региона, сообщает DonDay Новочеркасск.

В настоящее время пропавший новочеркасец находится дома. Почему он не предупредил родных о своём отъезде, неизвестно.

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